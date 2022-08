Ilva Spalletti: “Così il calcio diventa una citrullata. Luciano è sempre stato un tifoso della Fiorentina”

La contrapposizione tra il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, e alcuni tifosi della Fiorentina ha caratterizzato l’incontro di domenica scorsa al Franchi.

Presa di mira, a detta dell’allenatore, è stata sua madre, Ilva, apostrofata in malo modo per gran parte dell’incontro.

E proprio la mamma di Spalletti, 88enne, ha parlato con La Nazione, dicendo: “Sono gesti che non fanno bene allo sport. Non conta che stavolta abbiano offeso noi, è una cosa brutta a prescindere. Non si deve fare e basta, in nessuno stadio. Il calcio deve essere un divertimento, così diventa una citrullata, mi passi il termine…Non ci siamo sentiti, lui probabilmente si è sentito toccato nel profondo e ha reagito così. Lo capisco”.

E poi: “Se è vero che Luciano è tifoso della Fiorentina? Lo è sempre stato, andava anche allo stadio. Gli volevano tutti bene, ora forse è cambiato qualcosa”.