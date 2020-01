Immobile firma la decima vittoria consecutiva: la Lazio vince contro il Napoli e sogna Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questo pomeriggio all’Olimpico di Roma è andato in scena il secondo anticipo della 19° giornata di Serie A tra la Lazio di Simone Inzaghi ed il Napoli di Gennaro Gattuso. Il risultato finale è di 1-0 per i biancocelesti che vincono la decima partita consecutiva in campionato e salgono a 42, a 3 punti dall’accoppiata Juventus/Inter in testa alla classifica. A decidere la sfida è l 20esima rete di Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio all’82 sfrutta uno svarione di Ospina e mette la palla in rete da posizione defilata.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus, Inter 45, Lazio 42, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Milan, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Udinese 21, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.