Immobile: “Vincere la classifica marcatori in Italia è sempre difficile. Simeone e Vlahovic stanno facendo molto bene”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Coverciano, Ciro Immobile ha parlato anche della lotta per la classifica marcatori della Serie A. Ad oggi, l’attaccante della Lazio occupa il primo posto a quota dieci gol, tallonato da Giovanni Simeone (9) e Dusan Vlahovic (8).

Queste le sue parole: “Simeone e Vlahovic stanno facendo bene, così come Dzeko. Ogni anno ci sono tre o quattro attaccanti che lottano per questo premio, vincere la classifica marcatori in Italia è sempre difficile. Belotti? Ha avuto un infortunio all’inizio, forse l’ha un po’ penalizzato. Ora sta tornando, ora ha fatto il 100esimo gol in Serie A e sono molto felice per lui. Noi ci parliamo sempre, ci diciamo che la Nazionale ha bisogno di noi, dei nostri movimenti e dei nostri gol”.