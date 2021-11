Immortalità contro perfezione: La sfida di Italiano

I mmortalità contro perfezione. Vincenzo Italiano presenta la sfida di oggi fra Juventus e Fiorentina con toni che, a chi li recepisce, appaiono quasi epici. Come sottolinea il Corriere dello Sport, anche perché la sfida di Torino per i colori viola di banale non ha assolutamente niente, semmai di grandioso.

E poi c’è una sfida del tutto particolare che vede come protagonista Dusan Vlahovic, atteso da una gara speciale viste le tante voci sul futuro e la mancanza della firma sul rinnovo proposto dal club di Commisso.