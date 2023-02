Impallomeni: “La Fiorentina ha superato un Torino tosto, mentre Mourinho non ha giustificazioni: quando gli ricapitava un’occasione così?”

Stefano Impallomeni, ex calciatore giallorosso, ha commentato a TMW Radio l’eliminazione a sorpresa della Roma, criticata per non aver voluto sfruttare una possibile semifinale contro la Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“La sorpresa della Roma è stata clamorosa, molto peggio del Napoli. Primo tempo orribile, come ha detto Mourinho. Ha regalato due gol. La Fiorentina, invece, ha vinto una partita contro un Torino tosto. Alla Roma quando ricapitava un’occasione così?“.

E alla domanda se Mourinho sia voluto uscire dalla Coppa Italia, ha risposto così: “Non ci sono giustificazioni, non credo che sia così. E’ un’eliminazione grave. Il ‘titulo’ quest’anno non sarà alzare la coppa al cielo ma un quarto posto. Ha pensato che fosse più facile del previsto”.