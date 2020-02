Impatto positivo

E’ bastata una settimana di allenamenti a pieno regime per convincere Beppe Iachini a regalare una maglia da titolare ad Alfred Duncan. L’ex Sassuolo, schierato da Iachini come mezzala destra al posto di Benassi, ha fatto subito capire il motivo della scelta del tecnico della Fiorentina. Quantità e qualità, il ghanese si è imposto subito finendo nell’elenco delle note positive con cui la Fiorentina è uscita da Marassi. In attesa di partite più probanti, Iachini si gode il suo nuovo acquisto, pronto a dargli continuità a partire dalla partita di sabato contro il Milan.