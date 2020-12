Importante summit tra Napoli e Juventus. Agnelli e De Laurentiis a colloquio… in centro a Firenze!

Sarebbe in corso in queste ore un importante summit tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, presidenti di Juventus e Napoli, per parlare della recente revoca del 3-0 a tavolino ai bianconeri contro i partenopei dopo il caos ASL di inzio stagione, di diritti televisivi e di molto altro. Un summit importante dunque con sede… Firenze! Le parti infatti, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, si sarebbero date appuntamento in un noto albergo nel centro della città fiorentina.

