Impossibile trovare una nuova destinazione per Kokorin: la partenza dell’attaccante russo è rimandata a gennaio

La Fiorentina è al lavoro sul fronte delle uscite. Oltre a quelle di Dragowski, Benassi e Ranieri per citarne alcuni, il club viola si è trovato a capire come gestire il futuro dell’attaccante Sasha Kokorin, ormai esubero eccellente visto l’altro ingaggio che percepisce. L’edizione odierna de La Nazione precisa che però è ormai impossibile che l’attaccante russo possa trovare una nuova destinazione negli ultimi venti giorni di mercato.

Anche una rescissione consensuale del contratto non rientra nei parametri della società e delle intenzioni dello stesso giocatore. L’appuntamento è quindi a gennaio 2023 quando aprirà i battenti la sessione di mercato invernale, per capire se qualcosa sul mercato sarà cambiato per lui oppure valutare la soluzione dello svincolo.