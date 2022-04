In 800 arriveranno da Empoli per sfatare il tabù di un 2022 ancora senza vittorie

Il Corriere Fiorentino questa mattina fa il punto sulla situazione in casa Empoli in vista della partita contro la Fiorentina che andrà in scena tra poco al Franchi. Per supportare la squadra azzurra arriveranno da Empoli circa 800 tifosi che si posizioneranno nel settore ospiti.

Per la squadra di Andreazzoli l’obiettivo è quello di bissare il risultato storico dell’andata, soprattutto per sfatare il tabù 2022 ancora senza vittorie. La posizione in classifica tuttavia sembra poter rassicurare la squadra toscana, anche se in conferenza il tecnico ha commentato così la gara di oggi: “È un derby e noi dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza di giocare contro una squadra più forte“.