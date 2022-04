In America celebrano jackpot e business viola ma la Fiorentina ha rinunciato a tre talenti. E il rischio su Milenkovic…

Non si può dire che il mercato in uscita della Fiorentina degli ultimi anni non abbia funzionato, anzi. In America, la piattaforma Financial Sports he celebrato l’aumento di capitale, un vero e proprio jackpot, messo insieme grazie a tre uscite molto onerose e tutte prodotte in casa: si tratta di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, pagati nel complesso circa 2 milioni e rivenduti per circa 170.

Un ‘business’ molto fortunato che però come contraltare il fatto che la Fiorentina abbia dovuto rinunciare a tre talenti importanti, anche se nel corso di presidenze e contesti totalmente diversi nonostante i 4 anni appena che hanno separato prima e ultime operazione. E attenzione, ricorda La Nazione, perché anche su Milenkovic la Juventus non ha mai nascosto un certo interesse, soprattutto con il solo anno di contratto rimasto.