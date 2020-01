In Argentina calcolano le probabilità di retrocessione in Serie A e ci finisce dentro anche la Fiorentina

Il profilo Twitter Memoria del Hincha ha stilato la classifica delle probabilità sia per lo scudetto che per la retrocessione. E’ stata calcolata, infatti, la probabilità di retrocessione anche della Fiorentina che si attesta al 20,7%. Decisamente più grave la situazione per Spal al 62,2%, Genoa 47,1%, Brescia 46,5% e Lecce 40,4%.

Nel calcolo ci finisce anche il Milan che ha il 7% di probabilità di retrocedere.

#SeriaA Probabilidad matemática

De salir campeón:#Juventus 36.8%#Inter 36.7%#Lazio 19.1%#Roma 3.7%#Atalanta 2.9%

De descender:#Spal 62.2%#Genoa 47.1%#Brescia 46.5%#Lecce 40.4%#Sampdoria 33.5%#Fiorentina 20.7%#Sassuolo 16.9%#Udinese 9.4%#Milan 7.0% pic.twitter.com/5i9hgYKfdj

