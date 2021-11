In Argentina sono sicuri: la coppia albiceleste della Fiorentina sta spingendo per Alvarez a Firenze

L’importante quotidiano argentino Olé ha parlato dell’interesse della Fiorentina per l’attaccante classe 2000 del River Plate Julian Alvarez. In particolare vengono citati i due argentini viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez che negli ultimi giorni hanno parlato pubblicamente del loro compagno di nazionale e che lo starebbero spingendo verso Firenze.

Nel dialogo c’è anche ovviamente l’altro argentino, Nicolas Burdisso, figura che in un possibile affare tra Fiorentina e River Plate sarebbe in primo piano. L’agente del giocatore aspetta di capire le intenzioni del club argentino, la società viola invece spera di intavolare una trattativa già per gennaio.