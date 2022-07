In arrivo un altro colpo per la Fiorentina Femminile: dal Milan c’è Longo per Panico

Ancora colpi di mercato in casa Fiorentina, stavolta tocca a Miriam Longo. La calciatrice lascia il Milan dopo quattro stagioni e si trasferisce agli ordini di Patrizia Panico. E’ questa la notizia riportata da L Football, che racconta anche un po’ di storia personale della nuova attaccante viola.

“La carriera di Miriam era iniziata in un oratorio di Milano, città in cui è nata e cresciuta. Prima del passaggio al Dreamers nel 2015, squadra della provincia di Milano. Nel 2018 infine la scelta di trasferirsi al Milan. Con il club rossonero ha collezionato un totale di 38 presenze con tre reti messe a segno”.

La giocatrice classe 2000 ha esordito in Serie A nel 2018 proprio contro la Fiorentina. In quest’ultima stagione è stata anche convocata in Nazionale Under 23. E’ quindi in arrivo un nuovo rinforzo per la squadra di Panico e anche per dare un po’ di respiro all’esperta Daniela Sabatino.