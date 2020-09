In attacco i dubbi non sono ancora sciolti e le gerarchie potrebbero essere cambiate di nuovo

La situazione che riguarda il reparto offensivo della Fiorentina intriga ancora. Pochi giorni fa l’incontro con l’entourage di Cutrone, sul quale sembra esserci l’interesse di Genoa e Bologna, pronte a rilevare il prestito dell’attaccante. Il nazionale U21 sicuramente troverebbe più spazio, visto che a Firenze ci sono già Kouame e Vlahovic, entrambi definitivamente viola. Cutrone invece è arrivato dal Wolverhampton in prestito per due anni con obbligo di riscatto legato alle presenze, che in ogni caso non lo ha ancora legato in modo permanente alla maglia viola. La Fiorentina ci pensa, Cutrone pure. In caso di addio però la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato per cercare il bomber tanto atteso.

