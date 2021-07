In attesa dei grandi colpi la Fiorentina si assicura un centrocampista dal Fair Play Messina

A un giorno dal ritrovo della prima squadra, la Fiorentina mette a segno un colpo per il settore giovanile. A comunicarlo è il Fair Play Messina, importante squadra sicula a livello giovanile, direttamente sul proprio sito ufficiale: il classe 2007 Piergiorgio Bonanno, centrocampista moderno in grado di adattarsi a più moduli e in grado di ricoprire più ruoli nella mediana, la prossima stagione sarà un giocatore del settore giovanile viola. Il giovane talento sarà aggregato ai Giovanissimi Nazionali Under 15.