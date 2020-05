In attesa del mercato estivo, ecco la lista delle priorità della Fiorentina

Il mercato estivo sarà fondamentale per la Fiorentina, e per capire quali potranno essere davvero le ambizioni societarie. Certo non si potrà pensare di saltare direttamente dalla lotta per la salvezza a quella per la Champions, ma dai giocatori che arriveranno ci si potrà fare un’idea. Sono tuttavia molti i ruoli in cui Pradè dovrebbe operare. E di conseguenza, occorre che ci si concentri su quelle che sono le priorità. In questo momento al primo posto c’è il regista: urge un giocatore importante in quel ruolo, dopo anni di nulla. Se non sarà Tonali, conteso da troppe big, allora bisognerà cercare un altro nome all’altezza per quello che è un ruolo cruciale della squadra. Dopo viene l’attaccante. E’ vero, la Fiorentina è già sistemata a livello numerico con Cutrone e Vlahovic, ma i due sono molto giovani e hanno ancora tanto da dimostrare. Una squadra che voglia davvero puntare in alto ha bisogno di un bomber di razza, che garantisca una ventina di gol a campionato. A tal proposito il nome più forte è quello di Belotti, ma chissà che da qui all’apertura del mercato non possano emergere altre ipotesi. E infine il difensore: la retroguardia della Fiorentina appare sistemata, ma rimane qualche perplessità. In particolare è la situazione di Pezzella a non convincere, visti gli svarioni di quest’anno, e anche Caceres potrebbe non dare troppe garanzie dal punto di vista degli infortuni. Si andrebbe quindi a cercare un centrale importante, o dal roseo futuro, che al momento si identifica nel nome di Kumbulla. Il giocatore del Verona ha tante pretendenti, ma ad oggi sembra l’ipotesi più papabile. Vedremo quindi come deciderà di muoversi Pradè, e quanto investirà davvero Commisso. Per fare grande la Fiorentina ci vorrebbero ben più di tre innesti, ma bisogna procedere a piccoli passi. E quindi, cominciare dalle priorità.