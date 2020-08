In attesa del nuovo campionato, la Fiorentina passa in rassegna quello appena concluso: ecco i migliori assist della stagione

In attesa di volgere lo sguardo al nuovo campionato, la Fiorentina passa in rassegna quello appena concluso. Sui propri canali social la società viola sta infatti chiedendo ai tifosi di assegnare dei premi individuali ai calciatori protagonisti nella scorsa stagione. Oggi il tema sono i migliori assist, e la scelta ricade tra quattro giocate: Chiesa per Ribery a Parma contro l’Atalanta, Ribery per Chiesa al Franchi con la Lazio, Pulgar per Lirola ancora contro l’Atalanta ma stavolta in Coppa Italia, e infine Cutrone per Chiesa in una delle ultime partite contro il Verona. Vedremo chi vincerà, intanto anche voi potrete commentare qui sotto esprimendo la vostra preferenza!

🏅 FIORENTINA AWARDS 🏅

2⃣0⃣1⃣9⃣-2️⃣0️⃣ Assist of the Season nominees 🥁🥁🥁🥁… 🌟 Chiesa x Ribery

🌟 Ribery x Chiesa

🌟 Pulgar x Lirola

🌟 Cutrone x Chiesa VOTE WITH A COMMENT BELOW ✍

#ForzaViola 💜 #Fiorentina #FiorentinaAwards pic.twitter.com/UlonrF5Mfz — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) August 8, 2020