In attesa del restyling, l’Artemio Franchi riceve l’ok dalla UEFA per le competizioni europee

Concessa oggi la licenza UEFA all’Artemio Franchi di Firenze (e di conseguenza alla Fiorentina maschile e femminile) per lo svolgimento delle coppe europee nell’impianto. Di fatto la licenza è inutile in quanto né la Prima Squadra maschile nè la Fiorentina Femminile parteciperanno l’anno prossimo a competizioni europee. In Italia le società a non averla ricevuta solo state Genoa, Benevento e Crotone.