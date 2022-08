In attesa del sorteggio di domani, ecco le otto squadre che la Fiorentina potrebbe trovare ai playoff di Conference League

C’è grande fermento tra i tifosi della Fiorentina per capire chi sarà l’avversaria dei viola nei playoff di Conference League. Tema sul quale da tempo ci sono diversi punti interrogativi, legati al fatto che numerose squadre dovevano ancora affrontarsi nei turni precedenti.

Stabilito che la Fiorentina sarà testa di serie, ora è possibile restringere il campo a otto papabili avversarie. Questo perché sono stati stabiliti gli accoppiamenti dell’ultimo turno di spareggi, dal quale emergeranno le squadre che giocheranno i playoff come la Fiorentina.

Queste le sfide in programma: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)-Djurgårdens IF (SWE); FC Twente (NED)-FK Čukarički (SRB); PFC CSKA Sofia (BUL)-Saint Patrick’s Athletic FC (IRL); Lillestrøm SK (NOR)-Royal Antwerp FC (BEL).

Una di queste otto squadre sarà dunque l’avversaria della Fiorentina ai playoff, ma domani potremo essere ancora più precisi. Alle ore 14, infatti, si terrà il sorteggio che abbinerà i viola a una di queste partite, riducendo a due il numero di papabili sfidanti. Chi vincerà il match abbinato alla Fiorentina, affronterà la squadra di Vincenzo Italiano il 18 e 25 agosto.