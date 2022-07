In attesa della ciliegina d’agosto

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la Fiorentina, giocare ogni tre giorni imporrà rotazioni più intense ma è imprescindibile per prestigio e dal punto di vista economico. In più, la vetrina europea potrebbe aiutare ad attrarre giocatori di livello.

Così, se per la classica ciliegina sulla torta si dovrà attendere la fine di agosto, già oggi è chiaro in quale reparto dovrà essere posizionata: serviranno un terzino sinistro er un centrocampista, meglio se una mezzala, visto anche l’infortunio che terrà fuori Castrovilli fino a inizio 2023. Al netto – e non è poco – della permanenza di Milenkovic al centro della difesa. Fondamentali saranno le uscite.