In attesa della Fiorentina il Galatasaray affronta un’altra italiana… e ad andare a segno è proprio un ex viola – VIDEO

In attesa di affrontare la Fiorentina, il Galatasaray ha giocato un’amichevole contro un’altra squadra italiana. Trattasi della Salernitana, formazione che l’anno scorso si è salvata in extremis anche grazie al successo nella partita contro la formazione di Vincenzo Italiano.

L’amichevole, giocata sempre in Austria, è finita 1-1. La Salernitana è passata in vantaggio a inizio match con il gol di Erik Botheim, ma poco dopo è arrivato il pareggio del Galatasaray proprio con un ex Fiorentina, ossia Haris Seferovic.