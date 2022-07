In attesa della Fiorentina, la Cremonese avvia già il suo precampionato con otto gol in amichevole: Di Carmine il protagonista

A differenza della pressoché totalità degli scorsi campionati di Serie A, tutte le squadre hanno iniziato o inizieranno il proprio ritiro sapendo già quale sarà il primo impegno ufficiale in campionato. Per la Fiorentina ci sarà la Cremonese del toscano Alvini al ‘Franchi’ il prossimo 14 agosto e i grigiorossi si sono già messi in moto giocando ieri la loro prima amichevole: il classico test-sgambata contro il Falco Albino, battuto per 8-0. Sugli scudi in particolare l’ex viola Di Carmine, autore di un poker.