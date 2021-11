In attesa della Fiorentina la Juventus dilaga in Champions League trascinata da Dybala e Chiesa. Atalanta sfortunata raggiunta nel finale dal solito Ronaldo

Notte di Champions League per due squadre italiane. La Juventus, prossimo avversario della Fiorentina sabato prossimo, riceve allo Stadium lo Zenit San Pietroburgo, alla ricerca dei tre punti per blindare la qualificazione agli ottavi della competizione. Bianconeri che partono forte e passano in vantaggio già all’11’ grazie alla rete messa a segno da capitan Dybala, bravo a battere a rete con suo mancino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passa un quarto d’ora e Allegri deve fare i conti con la sfortuna: Bonucci spizza di testa un cross dalla fascia sinistra con il pallone che si insacca all’incrocio dei pali. Goffo autogol con Szczesny incolpevole che non può farci niente, 1 a 1 al 26′. Nella ripresa la Juventus ripassa in vantaggio grazie ad un rigore. Chiesa abbattuto in area si procura il penalty. Dybala calcia dal dischetto e mette a lato, ma per l’arbitro l’esecuzione è da ripetere. L’argentino mantiene la concentrazione e al secondo tentativo non fallisce. Vecchia Signora che poi dilaga: Chiesa si scatena e al 74′, si mette in proprio e col mancino batte Kristsyuk. Ci pensa poi Morata a chiudere la partita, freddo davanti alla porta avversaria non sbaglia e sigla il gol del 4 a 1 bianconero. Nel finale c’è spazio anche per il secondo gol dello Zenit: è Azmoun ad iscriversi al tabellino del marcatori per il definito 4 a 2. Juventus che vince e conquista matematicamente l’accesso agli ottavi di Champions League. Basterà un pareggio a Stamford Bridge ad Allegri per conquistare il primato nel girone.

Sull’altro campo l’Atalanta ospita il Manchester United. Orobici che passano in vantaggio al Gewiss Stadium grazie alla rete confezionata dall’ex Fiorentina Ilicic, su suggerimento vincente di Zapata. Al tramonto della prima frazione però ci pensa il solito Ronaldo a rimettere le cose in chiaro. Nel secondo tempo i nerazzurri ripassano in vantaggio. Ancora Zapata protagonista, stavolta nei panni di goleador. Il colombiano segna e fa 2 a 1 per i suoi. Finale sfortunato per Gasperini e i suoi raggiunti al 93′ ancora da Ronaldo. Doppietta personale per il portoghese che riabbraccia l’Italia a due mesi dall’addio dalla Juventus.