In attesa della Fiorentina, un Braga strepitoso rompe l’imbattibilità del Benfica e si avvicina alla vetta

Potrebbe essere una corsa a tre quella per la Primeira Liga portoghese, con anche il Braga coinvolto specialmente dopo lo stupefacente 3-0 con cui la squadra di Artur Jorge ha travolto il Benfica, fino a ieri imbattuto in stagione. A segno Abel Ruiz dopo 2 minuti, quindi al 32′ il raddoppio di Ricardo Horta, che poi ha chiuso i conti al 70′: Braga che risale così a -6 dal Benfica e a -1 dal Porto. Tra un mese e mezzo invece il doppio confronto in Conference che per la Fiorentina si preannuncia veramente complicato.