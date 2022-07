In attesa dell’arrivo a Moena, Dodò si prepara in un modo particolare – FOTO

L’ha annunciato oggi Joe Barone ai tifosi presenti a Moena: Dodò in queste ore si trova in Italia, a Milano, per formalizzare il suo contratto con la Fiorentina. Il quarto colpo in casa viola potrebbe arrivare in Val di Fassa già nel weekend, al massimo lunedì, per svolgere la seconda parte della preparazione insieme ai suoi nuovi compagni. Intanto, il terzino brasiliano non perde tempo e nell’attesa di allenarsi insieme alla squadra sta svolgendo un programma specializzato con un preparatore ad hoc.

Come si può notare dalle sue stories su Instagram, Dodò si sta allenando in palestra con il suo personale fisioterapista Jorge Junior. Ecco un’istantanea del suo allenamento col pallone: