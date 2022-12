In attesa di affrontare la Fiorentina, il Monaco batte un’altra formazione toscana

Mini tour in Toscana per il Monaco, formazione che domani affronterà in amichevole la Fiorentina al Franchi. In attesa di affrontare i viola, la squadra francese ha sfidato oggi l’Empoli imponendosi per 1-0. Decisivo il gol nel finale di primo tempo dell’esterno Diop, nonostante un ottimo secondo tempo da parte degli azzurri che hanno sfiorato a più riprese il pareggio con Bajrami, Stojanovic ed Ekong.

Questa la formazione del Monaco, che verosimilmente cambierà quasi totalmente nella partita di domani contro la Fiorentina: Didillon; Maripan, Sarr, Jackobs (76′ Semedo), Diop (66′ Babai) Lucas (76′ Koulibaly) Matazo, Akliouche (76′ Eliesse); Minamimo (46′ Diatta), Volland (62′ Lemarechal), Ben Yedder. All. Philippe Clemente.