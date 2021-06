In attesa di conoscere il futuro, Maleh si gode un meritato premio. FOTO

Fresco di promozione in Serie A con la maglia del Venezia, Youssef Maleh è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. La Fiorentina lo ha acquistato nell’ultima sessione di mercato, ma non è ancora stato deciso se nella prossima stagione giocherà nella squadra di Gattuso o se sarà ceduto in prestito.

Nel frattempo, però, il centrocampista ha ricevuto un importante riconoscimento. Si tratta del premio come miglior calciatore del mese di maggio della Serie B dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Come si legge nel post pubblicato su Instagram, la motivazione è la seguente: “A neanche ventitré ha dimostrato capacità di adattamento non comuni e potenzialità a cui è difficile mettere un limite”.