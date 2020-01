In attesa di Cutrone, la coppia Chiesa-Vlahovic scalpita ed è pronta a prendersi la Fiorentina con i gol

Oggi a guidare l’attacco viola ci sarà ancora a volta la coppia Chiesa-Vlahovic. Con Cutrone che siederà in panchina, il reparto offensivo viola è nelle mai dei due giovanissimi viola che ora devono convincere. Il serbo è l’attaccane più prolifico della squadra, anche se all’attivo ha soltanto 3 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Chiesa non se la passa meglio, visto che la sua ultima marcatura risale a 77 giorni fa. La prestazione di Bologna però fa ben sperare e la possibilità di vedere tutto un altro Chiesa c’è ed è concreta. La Fiorentina deve ripartire anche dai gol degli attaccati, che fino ad ora sono mancati troppo alla causa viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio.