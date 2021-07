In attesa di raggiungere la Fiorentina, Martinez Quarta saluta la sua ex squadra: “Il River avrà sempre un tifoso in più”

In attesa di raggiungere la Fiorentina dopo l’impegno in Copa America, Lucas Martinez Quarta è passato dal centro sportivo del River Plate. Questo il messaggio lasciato sui social dal difensore viola alla sua ex squadra: “Un saluto a tutti i tifosi del River. Sto approfittando per fare un po’ di vacanza e salutare i miei compagni. Ho ovviamente un bel ricordo di questo gruppo e di questo spogliatoio, quando posso è bello tornare. Voglio abbracciare tutti quelli che non ho potuto salutare e a cui non ho potuto dire addio quando ero qui, voglio che sappiano che ci sarò sempre, che il River avrà sempre un tifoso in più. Speriamo che Dio ci faccia vincere un’altra Copa Libertadores”.