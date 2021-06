In attesa di sferrare l’attacco per Lirola, il Marsiglia punta un ex attaccante della Fiorentina

Questa mattina vi abbiamo parlato dell’assalto che l’Olympique Marsiglia sta preparando a Pol Lirola. L’esterno della Fiorentina, nonostante quelle che sembravano le premesse, potrebbe compiere nuovamente il viaggio verso la Francia. Una destinazione a lui decisamente gradita visto il rendimento che ha avuto in Ligue 1, nettamente migliore rispetto a quello con la maglia viola.

Ma il Marsiglia non sembra volersi fermare a Lirola. Secondo quanto riporta TMW, infatti, i francesi avrebbero messo nel mirino anche un altro giocatore che con la Fiorentina ha avuto a che fare recentemente. Stiamo parlando di Giovanni Simeone, attualmente in forza al Cagliari, che l’OM vorrebbe cercare di acquistare per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.