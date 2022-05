In attesa di Torreira, la Fiorentina guarda in casa Inter per rinforzare il centrocampo: due nomi nel mirino

Secondo quanto riporta La Nazione, in attesa di capire il futuro di Lucas Torreira, la Fiorentina guarda in casa Inter per cercare possibili nuovi rinforzi al reperto centrale, soprattutto in regia. Piace Stefano Sensi, profilo che piace molto a Pradè e che è stato costretto a finire la stagione in anticipo alla Sampdoria (dove era in prestito per un infortunio).

Sempre in nerazzurro, occhi su Roberto Gagliardini, in cerca di una nuova avventura dopo quella molto opaca a Milano sponda interista.