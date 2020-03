In Australia si continua a giocare: in campo anche un ex Fiorentina

La Fiorentina, la Serie A e (quasi) tutto il calcio europeo si sono fermati per l’emergenza Coronavirus. Ma nel resto del mondo c’è ancora qualche campionato che continua a giocare, tra cui quello australiano. Questa notte infatti, sono andate in scena due partite della massima serie d’Australia: in una di queste, quella tra il Central Coast Mariners e il Melbourne City, è sceso in campo anche un ex giocatore della Fiorentina. Si tratta di Joshua Brillante, visto a Firenze per sei mesi nella prima parte della stagione 2014-15. Con il suo Melbourne City l’australiano ha vinto fuori casa per 4-2 contro il Central Coast Mariners. E per la cronaca, il centrocampista è stato anche ammonito.