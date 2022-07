In Brasile tutti vogliono Pulgar, ma la Fiorentina aspetta l’offerta giusta

Nonostante dopo l’ufficialità dell’ arrivo di Dodò ala Fiorentina il suo destino non influisca più sul mercato dei viola, si continuano a registrare novità nella trattativa con il Flamengo per il trasferimento di Erick Pulgar. Il cileno, che è stato ormai escluso dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano, sarebbe seguito anche da altre squadre del massimo campionato brasiliano.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Goal.com la Fiorentina avrebbe ricevuto un offerta anche dal Corinthians e San Paolo: nonostante lo scarso rendimento tra Firenze e Galatasaray in sudamerica Pulgar continua comunque a godere di un mercato di livello. La Fiorentina per il momento ha rifiutato tutte le offerte, ritenute ancora troppo basse per il reale valore del 28enne, ma è chiaro che la sia permanenza in viola è ormai agli sgoccioli.