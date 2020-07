In casa Fiorentina torna di moda un trequartista francese… con lo zampino di Ribery

La Fiorentina non si è dimenticata di Hatem Ben Arfa. Secondo calciomercato.com il trequartista, già cercato la scorsa estate, sarebbe tornato di moda in casa viola. Con lo zampino, peraltro, di Franck Ribery. Il fuoriclasse francese è infatti molto amico di Ben Arfa, avendoci condiviso anni di Nazionale, e sarebbe felice di giocarci di nuovo insieme. La Fiorentina, che comunque apprezza le qualità del giocatore, starebbe dunque cercando di tornare alla carica per portarlo, stavolta davvero, in riva all’Arno.

