In casa Napoli si prospetta una rivoluzione totale. E per la Fiorentina potrebbe esserci qualche grande occasione

Potrebbe essere rivoluzione totale in casa Napoli. Tra i giocatori in scadenza e quelli esclusi dal progetto tecnico, le partenze di lusso si prospettano numerose nel prossimo mercato. E chissà che la Fiorentina non possa gettare un occhio al club partenopeo, nel tentativo di trovare qualche occasione. Secondo calciomercato.com tra i possibili partenti ci sono Meret, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Allan, Fabian Ruiz, Callejon, Milik, Mertens, Younes, Lozano e Llorente. Ovviamente non tutti lasceranno davvero Napoli, ma molti di loro probabilmente si. E se alcuni appaiono decisamente proibitivi, altri potrebbero essere davvero una grande occasione per la Fiorentina.