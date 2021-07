Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com in casa Spezia il nome di Luca Ranieri sarebbe tornato di moda. Il difensore della Fiorentina, reduce dal prestito alla SPAL, era già stato accostato ai liguri nella trattativa che ha portato Vincenzo Italiano a Firenze. Su di lui però ci sarebbe anche l’interesse della neo promossa Venezia. Altra esperienza in prestito per Ranieri in vista?