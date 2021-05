In caso di addio di Dragowski, c’è già il primo candidato. Ma ci sarà da superare la concorrenza della Lazio…

Marco Silvestri lascerà l’Hellas Verona al termine di questa stagione. Il portiere classe ’91, che ha col club di patron Setti un contratto in scadenza nel 2022, non ha giocato nell’ultimo match contro il Torino e non dovrebbe farlo nemmeno tra due giorni a Crotone. Questo perché Ivan Juric, su indicazione della società, sta provando Ivor Pandur, estremo difensore croato classe 2000. I club che hanno già mostrato interessi non mancano. Su tutti, la Lazio e la Fiorentina. Secondo quanto scrive TMW, la compagine viola dopo aver definitivamente perso Lafont proverà a cedere anche Dragowski, che piace al Borussia Dortmund. Se va via il polacco, parte dell’incasso verrà dirottato proprio su Silvestri, che ha una valutazione di circa 5 milioni di euro.