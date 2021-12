In caso di addio di ter Stegen, il Barcellona è pronto a provarci per Dragowski

Secondo quanto riportato da Gerard Romero, personaggio molto vicino all’ambiente Barcellona, in una delle sue ultime live sul proprio canale Twitch, il club blaugrana sarebbe già pronto a cautelarsi in vista della prossima stagione in caso di addio del proprio portiere Marc-André ter Stegen. Tra i nomi sul taccuino dei dirigenti del club catalano ci sarebbe anche quello del portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski. Gli altri profili seguiti sarebbero Casteels del Wolfsburg, Maslier del Leeds e Onana dell’Ajax.

Il contratto con la Fiorentina del portiere polacco scade nel 2023 e al momento non ci sono novità sui contatti tra l’entourage e la società viola.