In cerca di qualità ed esperienza, la Fiorentina si inserisce nella lista delle pretendenti ad Acerbi

Dovrebbe aver chiuso la sua avventura alla Lazio, Francesco Acerbi gran protagonista nelle ultime stagioni, soprattutto per la continuità di impiego. Sembrava destinato a tornare al Milan ma in realtà il destino del centrale classe ’88 è tutto da discutere e secondo l’edizione romana di Repubblica c’è anche la Fiorentina tra le pretendenti. Alla rosa di Italiano serve un centrale di livello vista la possibile partenza di Milenkovic e la presenza quasi superflua di Nastasic. E’ un reparto quello difensivo, destinato a subire variazioni in questi mesi.