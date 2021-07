In Cile sono sicuri, Pulgar rimane alla Fiorentina: per il centrocampista manca solo l’approvazione di Italiano

Continuano ad arrivare conferme a proposito della permanenza di Erick Pulgar alla Fiorentina. Il centrocampista si sta godendo gli ultimissimi giorni di vacanza, poi si unirà alla corte di Italiano per mettersi alla prova agli occhi del nuovo mister.

Anche in Cile non hanno dubbi sul futuro dell’ex Bologna: il canale ESPN Chile sottolinea infatti come, salvo indicazioni contrarie da parte di Italiano, ci sarà ancora la maglia viola nel futuro di Pulgar.