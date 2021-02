In cinque per tre posti: la Fiorentina è ‘corta’ a centrocampo?

La Fiorentina ha concluso la sessione di calciomercato invernale con gli innesti di Kokorin e Malcuit, mentre hanno detto addio Cutrone, Lirola, Saponara e Duncan. Sono dunque i due i centrocampisti che se ne sono andati, ma dal mercato non è arrivato neppure un giocatore per la mediana.

In vista della seconda parte di stagione, Prandelli potrà quindi contare soltanto su Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Pulgar e Borja Valero. I primi tre al momento sono i titolari, con l’ex Bologna e lo spagnolo pronti a subentrare a partita in corso. 5 giocatori per 3 posti, forse poteva esser fatto qualcosa di più per allungare le rotazioni di Prandelli. Basti pensare alla prossima partita contro l’Inter, in cui sarà assente Castrovilli per squalifica. C’è da sperare che gli altri centrocampisti siano tutti a disposizione, altrimenti si potrebbe già parlare di emergenza.