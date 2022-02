In dieci la Fiorentina riprende il Sassuolo, ma all’ultimo secondo Defrel segna il gol della beffa

SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 (Traorè, Cabral, Defrel)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Odriozola; Amrabat (76′ Nico Gonzalez), Castrovilli, Maleh (61′ Bonaventura); Sottil (61′ Saponara), Piatek (61′ Cabral), Ikone (82′ Torreira). All. Vincenzo Italiano

94′ – Finisce qui, Sassuolo batte Fiorentina 2-1

93′ – Gol del Sassuolo. Defrel. 2-1 Sassuolo all’ultimo secondo

92′ – Solita giocata di Berardi che rientra sul sinistro e calcia, centrale blocca Dragowski

91′ – Torreira a terra, di fatto il recupero comincia ora

90′ – 4 minuti di recupero

90′ – Tiro dal limite di Berardi che sibila alla sinistra di Dragowski

88′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CABRAL!!! Saponara si infila alle spalle della difesa e mette il pallone in mezzo, Cabral da attaccante vero si getta in scivolata e insacca sotto porta. 1-1!

86′ – Calcio d’angolo battuto in mezzo, Consigli esce e viene steso da Nico Gonzalez rimanendo a terra e guadagnando secondi

84′ – Cabral recupera palla e imbuca per Nico Gonzalez, che però si accartoccia sul pallone e non riesce a concludere

82′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Ikonè, dentro Torreira

80′ – Dura ora per la Fiorentina, che ha un uomo in meno e un gol da recuperare in dieci minuti

79′ – Fallo di mano di Bonaventura, che viene ammonito. Poi protesta in faccia all’arbitro e viene espulso, Fiorentina in dieci

78′ – Cambio nel Sassuolo: fuori Scamacca, dentro Defrel

77′ – Biraghi prova a sorprendere Consigli sul suo palo, il portiere sfiora e mette in angolo

76′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Amrabat, dentro Nico Gonzalez

75′ – Sassuolo in difficoltà ennesimo fallo stavolta commesso da Raspadori nei pressi dell’area

74′ – Giocata tra Castrovilli e Odriozola, pallone per Ikonè che però non capisce le intenzioni del compagno e permette l’uscita di Consigli

72′ – Biraghi prova a calciare direttamente in porta la punizione da distanza siderale, ne esce un tiro centrale che Consigli blocca

70′ – Un minuto dopo essere stato ammonito, Lopez fa un altro fallo su Saponara e poi protesta pure. Nessun provvedimento da parte del direttore di gara

69′ – Ammonito Lopez che ferma Saponara con un fallo tattico

68′ – Grande palla di Saponara sul secondo pallo, Castrovilli svetta di testa ma la palla attraversa tutta la porta e non entra

68′ – Cambio per il Sassuolo: fuori Traorè, dentro Henrique

67′ – Incredibile, fallo inesistente fischiato ai danni di Scamacca, Italiano protesta e si becca il giallo

66′ – Cross di Odriozola sul secondo palo, arriva Bonaventura ma ha il passo lungo e di controbalzo spara altissimo

64′ – Ennesimo errore in impostazione di Igor, per fortuna il Sassuolo non ne approfitta

61′- Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Maleh, Sottil e Piatek, dentro Bonaventura, Saponara e Cabral

60′ – Ora il Sassuolo perde tempo per ogni giocata, come in questo caso Traorè per battere un angolo

58′ – Sottil sfila dietro il difensore e dal fondo prova a mettere in mezzo, Piatek anticipato

56′ – Solita apertura per Berardi che rientra sul sinistro, ma stavolta sbaglia l’apertura

55′ – Ikonè converge sul destro e crossa in mezzo a giro, Castrovilli non ci arriva e Consigli se la ritrova in mano

54′ – Sembra ora più difensivo l’atteggiamento del Sassuolo, tutto ripiegato nella propria metà campo

50′ – Palla geniale di Ikonè per l’inserimento di Piatek, che però sbaglia la scelta e anziché tirare prova a scartare Consigli trascinandosi il pallone fuori

49′ – Raspadori trovato in area da Berardi, tenta il tiro tre volte ma Odriozola protegge la porta

48′ – La Fiorentina prova a sfondare sulla sinistra, ma ora il Sassuolo sembra ben chiuso

45′ – Si riparte!

SECONDO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

44′ – Ancora Consigli! Azione in area della Fiorentina, giocata di Odriozola a smarcare Ikonè che però si fa chiudere in uscita dal portiere

43′ – Uno-due fulmineo che innesca Raspadori in area, uscita provvidenziali di Dragowski che anticipa con la mano l’attaccante del Sassuolo

40′ – Grande azione sulla fascia destra della Fiorentina, Odriozola sfonda in area e appoggia per Ikonè che calcia a botta sicura e trova il piedone di Consigli. Sul contropiede clamoroso errore del Sassuolo che in tre contro due non riesce a concludere a rete

39′ – Traversa del Sassuolo! Cross di Lopez, Traorè in netto anticipo su Odriozola stacca di testa e scheggia il montante

38′ – Partita caratterizzata da ritmi altissimi e tanti errori tecnici

35′ – Duro intervento di Kyriakopoulos su Biraghi, il difensore prende il pallone ma la gamba del capitano viola rimane sotto. Dolorante, ma sembra farcela

33′ – Ci prova Berardi dalla lunghissima distanza, si allunga e inchioda il pallone a terra Dragowski

31′ – Sottil innesca in area Maleh, palla in mezzo ribattuta e sinistro a occhi chiusi di Biraghi che viene rimpallato in corner da un difensore

30′ – Punizione ben battuta da Biraghi, Piatek impatta di testa sotto porta ma non trova lo specchio

29′ – Sottil prova di nuovo l’iniziativa, Muldur lo ferma con un fallo. I giocatori del Sassuolo mordono le caviglie su tutti i palloni

27′ – Cambio di Ikonè per Sottil, che entra in area e crossa in bocca a Consigli. Sul ribaltamento di fronte Berardi innesca in area Raspadori e Dragowski chiude con l’aiuto di Martinez Quarta

25′ – La Fiorentina si guadagna un corner, ma poi lo spreca calciandolo addirittura direttamente fuori

24′ – Ingenuo fallo in attacco di Piatek su Berardi, e così sfuma la manovra offensiva della Fiorentina

22′ – Fiorentina in affanno, cross di Traorè e Quarta si rifugia in angolo prima dell’arrivo di Berardi. Sul corner stacca Scamacca e Dragowski blocca centrale

19′ – Gol del Sassuolo. Lancio per Traorè, che punta Odriozola e poi lo salta con un elastico in area, il pallone gli rimane lì anche con un po’ di fortuna e il giocatore del Sassuolo lo piazza in buca d’angolo. 1-0

18′ – Altra giocata di un ispirato Castrovilli, che poi trova Sottil il quale però è ingenuamente finito in fuorigioco

16′ – Gran tiro di Castrovilli! Sinistro a giro del numero 10 viola, la palla sfiora il palo con Consigli immobile

15′ – Dall’altra parte si fa vedere il Sassuolo, Scamacca converge sul destro e lascia partire un tiro che sorvola ampiamente la traversa

14′ – Azione insistita della Fiorentina, alla fine Castrovilli tenta la grande imbucata ma il pallone è troppo lungo per Piatek

12′ – Chiede un fallo in zona offensiva Raspadori, non c’è niente per l’arbitro e allora il Sassuolo restituisce palla alla Fiorentina

9′ – Tanti spazi a disposizione delle due squadre, che in verticale possono far male

6′ – Corner Sassuolo, Ferrari tutto solo colpisce di testa ma Dragowski blocca centrale

4′ – Sottil punta Muldur, intervento in scivolata del difensore che fa rimpallare la sfera sul giocatore viola guadagnando rinvio dal fondo

3′ – Subito la risposta della Fiorentina, Ikonè si accende e serve Piatek che si alza il pallone e calcia al volo mancando ampiamente lo specchio

2′ – Brutta palla persa da Igor, Frattesi si lancia verso la porta e calcia, intervento decisivo di un giocatore viola che alza il pallone in corner

0′ – Inizia la partita! Fiorentina, in completo giallo, attacca da destra a sinistra. Direzione opposta per il Sassuolo, in maglia neroverde

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

Vero e proprio crocevia della stagione di entrambe le squadre, questa sera andrà in scena la sfida tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano: al Mapei Stadium di Reggio Emilia fischio d’inizio fissato per le 20:50, arbitrerà la sfida Prontera di Roma. I padroni di casa arrivano dalla storica vittoria di San Siro contro l’Inter, e cercheranno di trovare continuità e risultati anche tra le mura amiche. I viola invece, a pochi giorni dalla delicata sfida di Coppa Italia contro la Juventus, hanno la possibilità di fare un altro passo verso un’inaspettata qualificazione europea.