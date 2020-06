In direzione ostinata e contraria

In un’intervista di stamani ha parlato il soprintendente Andrea Pessina, ribadendo il concetto dell’impossibilità di abbattere totalmente le curve, anzi di abbattere una minima parte di esse “per tutelare le esigenze della conservazione“. Ora c’è da aspettare una proposta di progetto da parte della Fiorentina e delle possibili modifiche alle leggi vigenti nel giro di qualche settimana, ma più si va avanti, più si ha la sensazione che al Franchi non si possa fare quello che Commisso e la società viola vorrebbe. Una destinazione ostinata e contraria, dettata da leggi e burocrazia. Due rette che sembrano sempre più parallele, destinate a non incontrarsi mai.

