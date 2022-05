In due per un posto in mediana. In avanti, tanti dubbi e una sola certezza

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina in vista del big match contro la Roma al Franchi. Odriozola con Milenkovic e Igor centrali e Biraghi a sinistra andrà a comporre la linea difensiva a protezione di Terracciano, mentre Duncan e Maleh si giocano il posto che rimane a centrocampo.

Infine l’attacco, come al solito il reparto più soggetto a verifiche e “manipolazioni” per arrivare alla decisione finale: il ballottaggio Cabral-Piatek vede ancora avanti il brasiliano, una fascia è di Gonzalez, per l’altra è sprint tra Saponara e Ikoné. Sempre a ieri.