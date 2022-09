“In Europa, lo stadio va riempito se interessa andare avanti. La società viola dovrebbe trovare un modo per…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, ha toccato vari temi del mondo viola: “La Fiorentina doveva vincere giovedi, anche in uno stadio vuoto. Ma i nostri non sono giocatori top, hanno bisogno dell’adrenalina. Per gran parte sono da Fulham, Southampton, non da Arsenal o City, sono giocatori onesti e generosi, che hanno bisogno di una spinta esterna”.

E sui biglietti troppo cari ha aggiunto: “Dovrebbero trovare un modo per ripagare la fedeltà degli abbonati. Il sistema c’è sempre: in Premier lo trovano, perché considerano i tifosi non solo un bancomat ma una risorsa. In Italia questa cultura è meno forte. Ma lo stadio va riempito se interessa andare avanti. La Roma riempiva l’Olimpico con biglietti a pochi euro. Tranne la sfida con il Leicester, lo ha fatto. E i risultati sono stati straordinari”.