In Francia rifanno il centrocampo della Fiorentina: “I viola temono di perdere Pulgar, per questo seguono Savanier”

Il filo tra la Francia e Firenze potrebbe essere sempre più diretto, anche dopo l’addio di Ribery: da una parte si parla di Lirola e dall’altra di Erick Pulgar. Il cileno potrebbe anche essere lasciato andare dalla Fiorentina, per puntare su un giocatore di maggior costruzione da inserire davanti alla difesa (e qui arriva l’interesse per Savanier del Montpellier). La stampa transalpina però rilancia la possibilità che “Pulgar lasci Firenze, con il Marsiglia che una cifra intorno ai 12 milioni potrebbe arrivare ad offrirla”. Nel frattempo il centrocampista viola è in vacanza ma rientrerà prima degli altri sudamericani, impegnati stanotte nella finale di Copa America, e di Castrovilli, al seguito domani della Nazionale alla finale di Euro 2020.