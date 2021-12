In Francia sono sicuri: Ikoné alla Fiorentina e il Lille è già pronto a rimpiazzarlo

Secondo quanto riporta il noto quotidiano francese L’Equipe il Lille starebbe seguendo da vicino Ludovic Blas, attaccante classe 1997 del Nantes, per sostituire il partente Jonathan Ikoné. Quest’ultimo infatti è dato come partente in direzione Fiorentina per una cifra intorno ai 15 milioni. Per un prezzo simile il Lille vorrebbe strappare Blas, valutato però dal Nantes intorno ai 20 milioni (almeno a gennaio).

In ogni caso il Lille si sta muovendo sul mercato per trovare un sostituto già a gennaio per il suo numero 10, ormai sempre più vicino all’approdare in viola.