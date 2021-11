In Inghilterra non hanno dubbi su quale sia la migliore destinazione per Vlahovic. Il motivo? Un ex allenatore della Juventus

Sono tante le squadre alle quali, ormai da tempo, viene accostato l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Tra esse anche prestigiosi club di Premier League, come ad esempio il Tottenham di Antonio Conte.

E proprio a tal proposito sul portale britannico football.london è stato pubblicato un articolo in cui l’ex allenatore della Juventus è indicato come motivo principale per il quale Vlahovic dovrebbe andare al Tottenham. Finora – si legge- Vlahovic non ha vinto alcun trofeo importante e gli Spurs potrebbero essere la squadra giusta per farlo.

Il motivo di tanta sicurezza? Proprio l’avvento in panchina di Antonio Conte, che avendo vinto tanto nel corso della sua carriera è considerato dai tifosi quasi una certezza per tornare ad alzare un trofeo. E allora, si chiedono in quel di Londra, quale club migliore del Tottenham per il futuro di Dusan Vlahovic?