In Inghilterra rilanciano l’assalto del City a Kane… e quello del Tottenham a Vlahovic

Il nome che fa più rumore sul mercato in Inghilterra è senza dubbio quello di Harry Kane, già in procinto di lasciare il Tottenham in estate e sempre più nel mirino del City di Guardiola. Secondo Espn a gennaio potrebbe ripetersi il pressing e stavolta con un’offerta monstre l’operazione potrebbe anche concludersi. La diretta conseguenza, secondo la stampa britannica, riguarderebbe invece la Fiorentina e Vlahovic, che agli Spurs piace senza dubbio. Come detto, da valutare quanto verrebbe posto sul piatto e quali sarebbe la risposta dell’attaccante serbo.