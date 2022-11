In Italia così come in Europa: la Fiorentina domina in mezzo al campo con il pallone tra i piedi

Se c’è un dato in cui la Fiorentina ha eccelso in questo inizio di stagione, questo è sicuramente il possesso palla. Un giro palla ampio, tanti minuti con la palla tra i piedi che vengono evidenziati anche dalle statistiche, sia in campionato che in Conference League.

In Serie A, infatti, la Fiorentina è seconda solo dietro al Napoli nella speciale graduatoria, con una media del 58,4% di possesso palla medio. Meglio fanno i viola di Italiano in Europa, dove la media sale a 61,3%. In questo caso però la Fiorentina è solo terza, dietro a Villarreal e Basaksheir.